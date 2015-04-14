Окупанти в Криму почали обшук у будинку голови Білогірського регіонального меджлісу

У будинку голови Білогірського регіонального меджлісу Мустафи Асаби вранці 14 квітня окупанти проводять обшук.

Про це повідомляє активіст кримськотатарського руху, голова Центрвиборчкому Курултаю Заїр Смедляєв на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацією, російські силовики шукають матеріали по справі «26 лютого».

Як пишуть Крим.Реалії, це вже другий обшук в будинку Мустафи Асаби. У перший раз слідчі заходи правоохоронці провели 16 вересня 2014 року. Тоді, за підсумками обшуку, у Асаби були вилучені брошури релігійного характеру про кримськотатарський національний рух. Після обшуку чоловіка запросили до райвідділу поліції для бесіди.

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Нагадаємо, 26 лютого 2014 року під кримським парламентом зібралися кілька тисяч прихильників кримськотатарського Меджлісу та «Русского единства». Організаторами заходу виступили голова Меджлісу Рефат Чубаров та лідер «Российского единства» Сергій Аксьонов. Тоді в результаті зіткнення двоє людей загинули. Слідчий комітет Росії порушив за даним фактом кримінальну справу.

В рамках розслідування «за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях» 29 січня поточного року був затриманий заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 19 лютого 2015 року, а потім його продовжили до 19 травня.