До будівлі кримськотатарського телеканалу прийшла ФСБ, окупанти проводять обшук (відео)

У Сімферополі на кримськотатарському телеканалі АТР співробітники Слідчого комітету Російської Федерації і Центру з протидії тероризму проводять обшук.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст каналу Шевкет Наматулаєв, а пізніше повідомила у прямому ефірі випуску новин журналіст Лілія Буджурова.

«На ATR маски-шоу. Приїхав повний КамАЗ із силовиками, купа слідчих із ФСБ і Слідчого комітету. Зараз ведуть бесіду з керівництвом. Біля кожного кабінету виставили озброєну людину. Дещо паралізували роботу, але ефір поки що йде. Знімати забороняють, погрожують забрати техніку», - повідомляє Наматулаєв.

Буджурова у випуску новин повідомила, що "мета прибуття силовиків - це вилучення інформації про події 26-27 лютого в Криму, коли біля стін кримського парламенту відбувався багатотисячний мітинг кримських татар, а потім невідомими були захоплені Рада міністрів і Верховна рада Криму.

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Як повідомляв УНІАН, 26 лютого перед Верховною Радою АР Крим на мітинг зібралися близько 10 тисяч кримських татар.

Мітингувальники протестували проти проведення сесії ВРУ АРК, на якій передбачалася відставка діючого уряду і рішення про порушення цілісності України.

Вранці 27 лютого будівлі Ради міністрів і Верховної ради Криму захопили озброєні люди в уніформі без пізнавальних знаків. Після чого в контрольованому озброєними людьми парламенті група депутатів нелегітимно відправила у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначила новим прем'єром автономії лідера партії "Русское единство" Сергій Аксьонова. Сесія проходила без ЗМІ.