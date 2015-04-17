Багато бійців "Азова" відмовились свідчити по Іловайську через заборону комбата - військовий прокурор

Про це у інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Велика проблематика у нас стала з допитами військовослужбовців добровольчих батальйонів, які без команди не хочуть допитуватись, багатьох військовослужбовців батальйону "Азов" ми досі не змогли допитати - вони відмовились, мотивуючи це забороною командира батальйону", - сказав він.

Разом з тим, за словами Матіоса, сам комбат "Азова" Білецький жодного разу не був допитаний.

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Військовий прокурор також уточнив, що залишилось декілька досить знакових процесуальних дій, які потрібно було виконати, "але з різних обставин, ми їх не можемо виконати".

"Потрібно допитати чотирьох осіб, свідчення яких є надзвичайно важливі для кінцевої кваліфікації тих обставин, тих подій, що відбувалися. Експертиза, фактично, закінчена по Іловайську, але не підписана", - наголосив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні документально підтверджена загибель 459 чоловік у боях під Іловайськом в серпні минулого року.