Під Іловайськом у серпні 2014 року загинули 459 осіб – головний військовий прокурор

Про це головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

«З моменту останнього озвучування на сьогоднішній день слідством підтверджено, шляхом отримання документальних матеріалів, загибель під Іловайськом 459 чоловік, поранення 478 і також нанесення матеріальної шкоди шляхом втрати бойової техніки на суму понад 70 мільйонів гривень», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили в командування підкріплення. Втім, за словами бійців, потрібна підмога так і не надійшла.

Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Українські військовослужбовці зазнали значних втрат.

Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих у полон українських військових на той час не було.

20 жовтня голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування подій під Іловайськом Андрій Сенченко заявив, що в усіх епізодах Іловайської трагедії загинуло близько тисячі військовослужбовців.

Окрім того, він додав, що основна відповідальність за загибель військовослужбовців лежить на начальникові Генштабу Збройних сил України та на тих військовослужбовцях, які планували проведення операції зі звільнення Іловайська, а згодом - вихід бійців з оточення.

16 березня Матіос заявляв, що в результаті боїв під Іловайськом влітку 2014 року загинуло більш як 360 осіб, понад 500 осіб дістали поранення, а 180 військових вважаються зниклими безвісти.