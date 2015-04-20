Кримчани все більше скаржаться на хамство і некомпетентність окупаційної влади

Жителі окупованого Росією Криму стали частіше звертатися до профспілки і Громадської палати півострова зі скаргами на хамство і некомпетентність співробітників нелегітимних міських і районних управлінь праці і соціального захисту.

Як передають "Новини Криму", про це заявив "член комітету, голова Федерації незалежних профспілок Криму" Володимир Кличніков.

Читайте такожОкупанти відбирають роботу у кримчан без російського паспорта «Робота районних і міських управлінь праці та соціального захисту: черги є, хамство і певний формалізм. Є питання щодо присвоєння звання «Ветеран праці». Людям нараховують виплату не з 1 січня, а, наприклад, з 1 квітня і т. д. Співробітники не зовсім правильно доводять інформацію», - звернувся Кличніков до нелегітимного міністра праці та соцзахисту Олени Романовської.

Романовська, у свою чергу, списала проблемні питання, що виникають, на великий обсяг роботи. «Я ні в якому разі не буду виправдовувати тих співробітників, які хамлять, некомпетентно відповідають на запитання. З іншого боку, хочу нагадати, що в кінці року управління були практично паралізовані, тому що масово почали приходити люди за встановленням статусу «Ветеран праці». За 2 місяці 50 тис. людей звернулися за отриманням цього статусу», - підкреслила вона.

Статус «Ветеран праці», крім іншого, передбачає щомісячну виплату в розмірі 500 рублів.