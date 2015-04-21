Вночі в Україну повернуться заморозки та мокрий сніг, а вдень обіцяють потепління до 12 градусів

14:27, 21 квітня 2015
Суспільство
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Очікуються періодичні дощі, місцями можливий мокрий сніг.

Ночью в Украине снова пойдет снег / flickr.com/photos/12851146@N00

22 квітня в Україні холодна повітряна маса знизить температуру повітря вночі до заморозків 0-4 градуси, вдень потеплішає до 6-12 градусів тепла, повідомляє Opogode.ua.

Очікуються періодичні дощі, місцями можливий мокрий сніг.

У західній частині вночі пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі 0-6 градусів тепла, місцями заморозки 0-4 градуси, вдень 5-12 градусів тепла.

У північних областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0-6 тепла, місцями заморозки 0-4 градуси, вдень 5-11 градусів тепла.

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У центральній частині очікуються періодичні дощі. Температура повітря вночі 1-6 тепла, місцями заморозки 0-4 градуси, вдень 6-12 градусів тепла.

У східних областях передбачається волога погода. Температура повітря вночі 0-5 тепла, місцями заморозки 0-4 градуси, вдень 5-10 градусів тепла.

У південній частині очікуються невеликі дощі. Температура повітря вночі 2-7 тепла, місцями заморозки 0-4 градуси, вдень 6-12 градусів тепла.

У Києві місцями пройдуть невеликі опади. Температура повітря вночі 0-3 градусів тепла, місцями заморозки 0-4 градуси, вдень 9-11 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.

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