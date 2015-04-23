Завтра до України прийде довгоочікуване весняне тепло: температура підвищиться до +24 градусів

Температура повітря протягом дня підвищиться до 15-20, на півдні та заході до 20-24 градусів тепла. Лише вночі ще буде прохолодно, 3-8, на півдні до 10 градусів тепла, повідомляє Opogode.ua.

Високий атмосферний тиск обумовить суху повітряну масу. Скрізь очікується малохмарна сонячна погода.

У західній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень 16-23 градуси тепла.

У північних областях буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 15-20 градусів тепла.

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В центральній частині - без опадів. Температура повітря вночі 4-9 тепла, вдень 16-22 градуси тепла.

У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі 2-8 тепла, вдень 13-18 градусів тепла.

У південній частині очікується сонячна погода. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 17-24 градуси тепла, в Криму 10-16 градусів тепла.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, вдень близько 20 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується західний та південно-західний, 5-12 м/с.