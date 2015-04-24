ГПУ: На Харківщині у військовому шпиталі розкрадали гуманітарну допомогу
Військова прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження за фактом крадіжки гуманітарної допомоги, що надходила від волонтерів.
В жовтні 2014 року Благодійна організація Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» в рамках проекту «Одень солдата – помоги ребятам» надала благодійну допомогу одному з мобільних госпіталів у виді медичних препаратів, ліків та іншого майна на загальну суму понад 140 тис грн, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
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Військові госпіталю прийняли допомогу у жовтні 2014 року, проте не облікували її, і присвоїли 48 найменувань медичних засобів та ліків загальною кількістю понад 1 800 одиниць.
Розслідування проводиться слідчими відділу спеціальної міліції Головного управління МВС України в Харківській області.