ГПУ: На Харківщині у військовому шпиталі розкрадали гуманітарну допомогу

В жовтні 2014 року Благодійна організація Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» в рамках проекту «Одень солдата – помоги ребятам» надала благодійну допомогу одному з мобільних госпіталів у виді медичних препаратів, ліків та іншого майна на загальну суму понад 140 тис грн, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

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Військові госпіталю прийняли допомогу у жовтні 2014 року, проте не облікували її, і присвоїли 48 найменувань медичних засобів та ліків загальною кількістю понад 1 800 одиниць.

Розслідування проводиться слідчими відділу спеціальної міліції Головного управління МВС України в Харківській області.