Мінсоцполітики збирається публікувати імена отримувачів субсидій

Про це в ефірі 5 каналу повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко, пише 112.ua.

"Ми знайдемо форму, як, наприклад, на будинку повісити інформацію, хто в цьому будинку отримує субсидію", - сказав він.

Читайте такожУ Держстаті запевняють, що субсидії на оплату послуг ЖКГ зросли у 5 разівРозенко зазначив, що таким чином самі сусіди звернуть увагу на можливу невідповідність реального рівня життя та необхідності отримання субсидії.

"Це буде публічний аудит за тим, хто реально отримав субсидії", - підкреслив міністр.

За його словами, згоду на публікацію своїх імен громадяни дають при заповненні заяви на отримання субсидії.