Мінсоцполітики збирається публікувати імена отримувачів субсидій
10:05, 28 квітня 2015Суспільство
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Міністерство соціальної політики має намір публікувати імена громадян, які отримують житлові субсидії.
Розенко хоче вивішувати списки на під'їздах / Фото УНІАН
Про це в ефірі 5 каналу повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко, пише 112.ua.
"Ми знайдемо форму, як, наприклад, на будинку повісити інформацію, хто в цьому будинку отримує субсидію", - сказав він.
Читайте такожУ Держстаті запевняють, що субсидії на оплату послуг ЖКГ зросли у 5 разівРозенко зазначив, що таким чином самі сусіди звернуть увагу на можливу невідповідність реального рівня життя та необхідності отримання субсидії.
"Це буде публічний аудит за тим, хто реально отримав субсидії", - підкреслив міністр.
За його словами, згоду на публікацію своїх імен громадяни дають при заповненні заяви на отримання субсидії.
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