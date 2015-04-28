У Києві вилучили великий арсенал зброї у бійців одного з батальйонів самооборони – СБУ (фоторепортаж)

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ, зазначивши, що на виконання доручення президента України Служба безпеки проводить спецоперацію з виявлення та вилучення з обігу незаконної зброї.

"У Києві 27 квітня цього року СБУ спільно з Міністерством внутрішніх справ вилучили у бійців одного з батальйонів територіальної самооборони великий арсенал зброї", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що, зокрема, вилучено близько десяти гранатометів «РПГ-22», більше ста гранат різного типу, в тому числі «РГД-5» із запалами, «Ф-1» із запалами, ВОГ-25. Більше 7 тисяч набоїв до стрілецької зброї, три кілограми пластиду та тротилові шашки.

За вказаним фактом органами МВС України розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 та 410 КК України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 11 квітня УНІАН повідомляв, що українці за десять днів здали в міліцію понад 2 тис. одиниць вогнепальної зброї.