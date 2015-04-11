Українці за десять днів здали в міліцію понад 2 тис. одиниць вогнепальної зброї

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

За даними ДЗГ, крім вогнепальної зброї, здано більше 1,3 тис. одиниць спецзасобів, майже 82,4 тис. штук різних боєприпасів до вогнепальної зброї, понад 119,1 кг вибухових речовин, 76 снарядів, 22 міни, 69 гранат та 2 запали.

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"Станом на 10 квітня до органів внутрішніх справ населенням добровільно здано понад 2 тисячі одиниць вогнепальної зброї, у тому числі: 205 - вогнепальної зброї військового призначення; 119 нарізної мисливської; більше 1,5 тисячі гладкоствольної; 154 одиниці холодної; 8 - саморобної та 28 одиниць іншої зброї. Крім того, громадянами здано більше 1,3 тисячі одиниць спеціальних засобів. Серед них: 1117 газових пістолетів і револьверів; 228 пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами", - уточнили в МВС.

У відомстві зауважили, що від початку проведення місячника від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів (відповідно до ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)) фактично звільнено 152 громадян, які добровільно здали зброю, боєприпаси та вибухівку до органів внутрішніх справ.

Найбільше зброї здано населенням у Дніпропетровській, Хмельницькій, Чернівецькій та Харківській областях.

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Водночас 726 одиниць добровільно зданої зброї передано на склади озброєння ГУМВС, УМВС України для знищення, а 146 одиниць - направлено на реалізацію.

Загалом під час проведення місячників добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів з неконтрольованого обігу вилучається значна кількість небезпечних предметів та матеріалів, які вже не зможуть бути використані зі злочинною метою, зазначається в повідомленні.

У МВС нагадали, що добровільно здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби до органів внутрішніх справ України можна з 1 по 30 квітня 2015 року.

Громадяни, які добровільно звернуться до міліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.