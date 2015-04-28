Анонім повідомив про замінування 6 мостів у Харківській та Полтавській областях – МВС
18:04, 28 квітня 2015Суспільство
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Сьогодні близько 15.30 до чергової частини Полтавського райвідділу міліції зателефонував невідомий чоловік і повідомив про замінуванння 5 мостів у Харківській області та одного - в Полтавській.
Особа аноніма встановлюється / vinnitsaok.com.ua
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зараз слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники виїхали для обстеження об’єктів ймовірного замінування та прилеглих до них територій.
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Про отриману інформацію міліціонери Полтавського райвідділу повідомили харківських правоохоронців.
Як зазначається, паралельно оперативники встановлюють особу аноніма.
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