Анонім повідомив про замінування 6 мостів у Харківській та Полтавській областях – МВС

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зараз слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники виїхали для обстеження об’єктів ймовірного замінування та прилеглих до них територій.

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Про отриману інформацію міліціонери Полтавського райвідділу повідомили харківських правоохоронців.

Як зазначається, паралельно оперативники встановлюють особу аноніма.