З червня українці будуть здавати відбитки пальців для отримання шенгенських віз

Як повідомляє радіо "Польща", в диппредставництвах запрацює візова інформаційна система (ВІС) відповідно до якої при подачі документів на отримання шенгенської візи заявники повинні будуть, крім інших документів, здати відбитки пальців та цифрову фотографію.

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ВІС – централізована база даних з обміну інформацією про короткострокові візи в країнах Шенгенської угоди. В неї вносяться алфавітно-цифрові і біометричні дані заявників: ім'я, громадянство, місце проживання, рід занять, номер паспорта, тип запитуваної візи, місце призначення і тривалість передбачуваної поїздки, кордон країни Шенгенської угоди, який планується перетинати в першу чергу при поїздці, інформація про особу, яка запрошує.

Біометричні дані заявників будуть зберігатися в ВІС 59 місяців і використовуватися при обробці всіх наступних протягом цього періоду звернень за візами. Після закінчення 59 місяців заявнику знову доведеться надавати біометричні дані.

При першому зверненні за візою заявник зобов'язаний особисто з'явитися в диппредставництво для здачі відбитків пальців. Звільняються від необхідності здавати відбитки пальців діти до 12 років, особи, стосовно яких зняття відбитків пальців фізично неможливе, монархи, глави держав та їх подружжя, члени офіційних делегацій при дипломатичних поїздках.

Крім громадян України, біометричні дані будуть зобов'язані здавати також громадяни інших країн Східного партнерства - Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови (для власників небіометричних паспортів).

Візи, видані до 23 червня, залишаються дійсними до закінчення терміну їх дії. Крім того, до бази відбитків пальців не буде доступу в Інтерполу.

Зазначимо, раніше очікувалося, що обов'язкову процедуру збору біометричних даних при оформленні шенгенських віз для українців введуть з кінця січня цього року.