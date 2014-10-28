Порошенко запровадив медаль "70 років визволення України від фашистських загарбників"

Відповідний указ глави держави № 829/2014 опублікований на президентському сайті.

"З метою гідного відзначення громадян з нагоди 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років та відповідно до пункту 25 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: Установити відзнаку президента України - медаль "70 років визволення України від фашистських загарбників", - йдеться в указі.

Читайте такожПутін привітав "братній народ України" із 70-річчям звільнення від фашистівКабінету міністрів разом з Державним управлінням справами доручено забезпечити за участю Національного банку України виготовлення відзнаки президента України - медалі "70 років визволення України від фашистських загарбників", бланків посвідчень та футлярів до неї, вирішивши в установленому порядку питання щодо фінансового забезпечення відповідних заходів.