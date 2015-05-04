Затримані за вбивство міліціонерів планували теракт в Києві

Про це повідомляє прес-служба МВС. Як зазначається в повідомленні, завдяки професійним та злагодженим діям працівників МВС, СБУ та інших правоохоронних органів було попереджено вчинення терористичного акту в місті Києві під час травневих свят.

Читайте такожЗатримано трьох підозрюваних у вбивстві двох міліціонерів у Києві (фото) - АваковЗа словами заступника міністра відомства Василя Паскала, зловмисники приїхали до столиці з Вінниці напередодні травневих свят для того, щоб скоїти теракт.

«Першого травня їхній злочинний задум не здійснився завдяки добре організованій роботі з охорони громадського порядку правоохоронців та громадськості. Але зловмисники не відмовилися від задуманого та планували свій злочинний намір втілити в життя 8-9 травня», - зазначив Василь Паскал.

Слідчі дії тривають, - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня о 01.30 двоє міліціонерів загинули і троє отримали тяжкі поранення під час переслідування підозрюваних у розбійному нападі на АЗС в Києві. За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міліція затримала трьох злочинців, причетних до пограбування АЗС та загибелі двох правоохоронців. «Один був затриманий з вогнепальним пораненням голови (пізніше помер)», - уточнив міністр.