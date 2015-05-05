Суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у вбивстві міліціонерів у Києві

Як повідомили в прес-службі прокуратури Києва, дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 3 ст. 187; ч. 1 ст. 263 і ст. 348 Кримінального кодексу ("розбій"; "незаконне поводження зі зброєю"; "посягання на життя співробітника правоохоронного органу").

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Уточнюється, що двом підозрюваним 17 років, ще одному – 20.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 травня молоді люди в масках, погрожуючи зброєю, скоїли розбійний напад на автозаправну станцію. Зловмисники поранили співробітника АЗС і забрали з каси близько 800 грн. Коли правоохоронці спробували затримати злочинців, почалася стрілянина. В результаті загинули двоє міліціонерів, ще троє потрапили в лікарню з пораненнями. У затриманих вилучено цілий арсенал зброї, зокрема, автоматична зброя, гранатомет і вибухівка.