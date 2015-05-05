Росія хоче довести, що українці не причетні до перемоги над фашизмом

Розв'язавши війну на Донбасі, Кремль взявся за перегляд внеску українців у перемогу над фашистами у Другій світовій. У ній дедалі менше заслуги наших земляків, повідомляє канал 24.

"Найбільші втрати у війні понесла Росія. Це значить що війна виграна за рахунок ресурсів Росії", — заявив президент РФ Володимир Путін.

Ця заява багато що пояснює, кажуть історики. Мовляв, Росія вже більше року маніпулює фейками про свій народ, як переможця. Аби остаточно відмежуватися від України. Та виправдати власну агресію проти неї.

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Так, вочевидь, легше пояснити росіянам, чому треба підтримувати терористів на сході України. Тим більше, коли в цьому запевняють перші особи держави.

Перемогти в такій ідеологічній війні непросто, каже історик Володимир В'ятрович. Надто вже довго українці мислили так, як їм нав'язувала радянська пропаганда. І це одна з причин війни на Донбасі.

Та найкраще про українців на війні скажуть її очевидці — ветерани, яких лишилося вже небагато. Сьогодні на їхніх грудях поряд з орденами новий символ перемоги — червоний мак. І нове осмислення подій.

Як би не запевняли російські можновладці, Україна втратила у Другій світовій війні від 8 до 10 мільйонів людей. І зараз історики закликають переглянути ставлення до Дня перемоги. Не святкувати, а шанувати пам'ять загиблих. Аби відмежуватися від культу війни, на який перетворили 9 травня в Кремлі.