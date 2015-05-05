У Луганську торгують "віджатою" технікою - ЗМІ

Як повідомив місцевий житель, відібрана техніка була помічена в магазині "Ельдорадо" на Оборонній, який нещодавно відкрився, передає informator.lg.ua.

Окрім того, за його словами, в луганських магазинах з'явилася техніка, завезена контрабандою.

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Нагадаємо, нещодавно також повідомлялося, що бойовики на базі віджатих магазинів відкрили мережу "Перший республіканський супермаркет".

Раніше терористи "Луганської народної республіки" провели урочисту роздачу "віджатих" автомобілів родинам загиблих.