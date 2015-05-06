У центрі Миколаєва заборонили продаж і вживання алкоголю 9 травня

Про це йдеться в рішенні виконкому №335 від 6 травня.

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Згідно з документом, забороняється продаж і вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин і пива на території пл. Леніна, вул. Радянської, а також у квадраті вулиць Лягіна-Набережна-Московська-Чкалова.

Суб'єктам господарювання 9 травня заборонена реалізація слабоалкогольних та алкогольних напоїв на зазначеній території.