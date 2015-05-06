У центрі Миколаєва заборонили продаж і вживання алкоголю 9 травня
20:54, 06 травня 2015Суспільство
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Виконавчий комітет Миколаївської міськради заборонив продаж і вживання алкоголю в центрі міста під час святкування Дня Перемоги 9 травня.
У центрі Миколаєва заборонено продаж і розпивання спиртних напоїв / varandej.livejournal.com
Про це йдеться в рішенні виконкому №335 від 6 травня.
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Згідно з документом, забороняється продаж і вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин і пива на території пл. Леніна, вул. Радянської, а також у квадраті вулиць Лягіна-Набережна-Московська-Чкалова.
Суб'єктам господарювання 9 травня заборонена реалізація слабоалкогольних та алкогольних напоїв на зазначеній території.
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