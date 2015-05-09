У Донецькій області затримали до зубів озброєну банду

У Великоновосілківському районі Донецької області затримано групу озброєних зловмисників, які вчинили розбійний напад на тваринницьке господарство.

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області.

За даними прес-служби, ввечері 8 травня до чергової частини ГУМВС області надійшло повідомлення про напад на тваринницьке господарство в с. Євгенівка. Із сейфа підприємства було викрадено майже 80 тисяч гривень.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Великоновосілківського райвідділу міліції, спецпідрозділ «Сокіл» і співробітники Служби безпеки України. В результаті спільної операції було затримано 9 осіб.

У зловмисників вилучено арсенал зброї та боєприпасів: 8 автоматів, 5 гранатометів РПГ, близько 2 тисяч патронів, гранати, 5 кг вибухівки, 2 пістолети.

Також вилучено транспорт, на якому пересувалися зловмисники, - 2 автомобілі. Один з них перебуває в розшуку з 2014 року.

«Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони не мають стосунку до правоохоронних органів, військових підрозділів або добровольчих батальйонів. Встановлено, що двоє з них перебувають у розшуку за тяжкі злочини, в тому числі і за вбивство», - повідомив начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.