Порошенко: необхідно уповільнити темпи стерилізації

В Україні необхідно уповільнити темпи стерилізації грошової маси.

Таку думку висловив голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО під час круглого столу «Інвестування в умовах кризи на фінансових ринках».

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією П.ПОРОШЕНКА, на сьогодні Нацбанком стерилізовано з початку року близько 15 млрд. грн. Крім того, близько 23 млрд. грн. знаходиться на Єдиному казначейському рахунку уряду.

«Ми повинні проаналізувати, як це впливатиме на охолоджування економіки. Для того, щоб проводити оптимально збалансовану політику, ми повинні на сьогодні уповільнити темпи стерилізації грошової маси», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Fitch Ratings заявило, що високий показник інфляції в Україні, яка, станом на лютий 2008 року, досягла 22% в річному вираженні, був обумовлений істотним збільшенням грошової маси за відсутності стерилізації припливу капіталу в умовах фіксованого обмінного курсу (а також при 34% зростанні цін на продукти харчування).

Довідка УНІАН. Стерилізація - операції центрального банку, які проводяться для компенсації резервів грошово-кредитної системи, витрачених у результаті валютної інтервенції – одночасний продаж іноземної валюти і купівля урядових цінних паперів.