У Києві вкрали мільйон з джипа: власники відкрили вогонь (фото)

Жителі і гості столиці, які вчора вранці знаходилися в районі залізничного вокзалу, могли побачити справжній бойовик, причому наживо, пише газета "Сегодня". Приблизно пів на дев`яту ранку до джипа "Тойота Ленд Крузер", який стояв біля невеликого кафе, підбігли п`ятеро чоловіків. Вони вибили заднє скло авто і, не звертаючи уваги на чоловіка, що сидів за кермом, витягнули звідти сумку. У ній був мільйон (гривень або доларів - поки не відомо). Водій позашляховика і двоє його пасажирів, які прогулювалися неподалік, вихопили зброю і почали стріляти по грабіжниках, проте влучити в них не вдалося. Злодії втекли на чорному "Мерседесі".

Як повідомили в ЦЗГ ГУ МВС Києва, жертвами пограбування стали комерсанти, які займаються продажем карток поповнення рахунку для мобільних телефонів, причому крупні оптовики. Викрадена сума поки точно не встановлена. На місці події знайшли гільзи від пістолета "Форт", що стріляє гумовими кулями. Продавці магазинчика, біля якого стояв позашляховик, розповіли журналістам, що почули постріли і, злякавшись, закрилися в магазині. Вважають, що, швидше за все, всі учасники були "не місцеві" - в районі вокзалу вже років п`ять усе тихо. У торговому центрі говорять, що чутки про крадіжку з авто крупної суми поширилися швидко.

Міліції вдалося скласти фоторобот одного з грабіжників - інші були менш прикметні. За даними ЦЗГ, це був чоловік років 35, коренастий, середньої повноти, з квадратним червонуватим обличчям. Одягнений він був у синю джинсову куртку і такі ж брюки. Проти нього і його спільників порушили кримінальну справу за розбій.