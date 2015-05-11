НАТО підняв винищувачі на перехоплення російського військового літака над Балтикою

Про це у Twitter повідомляють Національні збройні сили Латвії.

"Винищувачі повітряної поліції НАТО 11 травня піднялись на перехоплення неподалік від повітряного простору Латвії літака Ан-22, що належить ВПС РФ" - йдеться у повідомленні.

Air Policing jets on 11 MAY in international airspace above the Baltic Sea near LV border identified RU AF 1x An-22. — NBS (@Latvijas_armija) 11 мая 2015

При цьому повітряний простір країн Балтії порушено не було.

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Тим часом, російські військові літаки часто наближаються і до кордонів Британії.

У січні британський уряд викликав для дачі пояснень посла Росії в Лондоні у зв'язку з аналогічним епізодом, в ході якого російські бомбардувальники Ту-95 наблизилися до британського узбережжя на півдні країни, змусивши владу змінити маршрути прямування цивільних літаків.