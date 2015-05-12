Рада відправила на доопрацювання законопроекти про спрощення отримання статусу учасника бойових дій
14:30, 12 травня 2015Суспільство
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Верховна Рада повернула на доопрацювання законопроекти про спрощення надання статусу учасника бойових дій бійцям АТО.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, Верховна Рада не змогла проголосувати за відповідні законопроекти №№ 1684 та 1684-1 про внесення змін до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
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Тому 227-ма голосами «за» було вирішено повернути їх на доопрацювання суб’єктам законодавчої ініціативи.
Проектами пропонувалосявизнати учасниками бойових дій членів добровольчих військових формувань, що воювали в зоні АТО, а також спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій учасниками антитерористичної операції.
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