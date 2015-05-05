Лише 20% бійців АТО отримали статус учасника бойових дій - Українська Гельсинська спілка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив юрист Української Гельсинської спілки з прав людини Максим Щербатюк.

За його словами, статус учасника бойових дій отримали 39 тис. військовослужбовців. "Це десь 20% від усієї кількості. Але і цей показник є досить суттєвий, адже існує багато військовослужбовців, призваних нещодавно, і вони у скорому часі матимуть право на отримання цього статусу. До того ж, закон дозволяє надавати статус людям, які перебували в зоні АТО лише декілька годин. Тобто кількість людей може бути дуже великою", - зауважив Щербатюк.

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Водночас він повідомив про ряд проблем, з якими стикаються як учасники АТО, так і їхні родичі при оформленні статусу учасника бойових дій. Зокрема, як сказав Щербатюк, не вирішено проблему бійців добровольчих підрозділів - "закон прийнято, він зараз на підписі у президента. Але, щоб добровольці змогли отримати статус (учасника бойових дій), закон має бути підписаний".

Також із труднощами стикаються військокослужбовці частин, що дислоковані у зоні АТО. "Щоб отримати статус учасника бойових дій, військові мають виїхати із зони АТО, й оформити статус військові можуть лише під час відпустки", - сказав юрист.

Окрім того, зазначив він, залишається проблема з визволеними з полону, яким не нараховується грошове забезпечення. "Щоб ці люди змогли отримувати грошове забезпечення, уряд має розробити порядок отримання коштів. Він ще не затверджений", - наголосив Щербатюк.

Такою ж є проблема зі зниклими безвісти. За словами Щербатюка, "щоб родина могла отримати якесь забезпечення, якісь пільги, необхідно звернутися родині у суд, за шість місяців отримати в суді рішення про визнання людини померлою. Необхідно скоротити цю процедуру до 15 днів в разі, коли є свідки смерті. Така процедура передбачена законом, але чомусь суди йдуть по шляху меншого опору і процедура триває півроку".