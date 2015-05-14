СБУ запобігла теракту в Маріуполі, виявивши схованку бойовиків з бомбами (фото)

Про це повідомляє ресурс 0629 з посиланням на відомство.

В районі села Калинівка, Новоазовського району, поблизу дороги серед комплексу занедбаних будівель, виявлено склад зброї і боєприпасів, з допомогою яких терористи т. н. "ДНР" хотіли зробити диверсію на території Маріуполя. Невстановлені особи проживають на території Новоазовського району і є членами незаконних збройних формувань, що воювали проти ВСУ.

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На місці було виявлено чотири протитанкові міни, тротилова шашка і дві міни з електродетонаторами. За попередньої оцінки експертів дані предмети являють собою фугасний вибуховий пристрій великої потужності.

Вибухонебезпечні предмети були знищені силами Управління СБ України. На даний момент проводяться оперативно-слідчі дії з метою встановлення обставин злочину та осіб, причетних до нього.