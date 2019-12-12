Чи розкрито вбивство Павла Шеремета? Чотири питання до правоохоронців

Міністерство внутрішніх справ 12 грудня провело брифінг, присвячений затриманню підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. правоохоронці розповіли про п'ятьох підозрюваних.

Слідство вважає, що виконавцями вбивства стала група волонтерів та ветеранів війни на Донбасі: ветеран і відомий рок-музикант Андрій Антоненко, військовий медик і дитячий хірург Юлія Кузьменко (псевдонім «Ліса»), Яна Дугарь, а також подружжя Інна («Пума») і Владислав («Буча») Грищенко.

Які питання в мене залишились після брифінгу про затримання фігурантів справи вбивства Шеремета:

1. Хто замовник вбивства Павла Шеремета?

2. Який мотив у замовника і який мотив у виконавців?

На брифінгу озвучили версію про мету - дестабілізація ситуації в Україні.

Павло Шеремет був дуже делікатним та зваженим у своїх висловлюваннях і чесно говорив, що він громадянин іншої країни. Відомим він був прижиттєво, давайте чесно, далеко не кожному українцю

Але для такої мети обрано ДУЖЕ невдало, по-перше, пору року – літо. Адже у цей час більшість у відпустках. А, по-друге, перепрошую, особу вбитого. Павло Шеремет був дуже делікатним та зваженим у своїх висловлюваннях і чесно говорив, що він громадянин іншої країни. Відомим він був прижиттєво, давайте чесно, далеко не кожному українцю. Тобто, яким чином його вбивство повинно було призвести до дестабілізації? Що саме, які почуття, повинні були відчути українці по відношенню до смерті Шеремета, крім суму та жалю, щоб почалась хвиля дестабілізації?

3. Хто привів у дію вибухівку?

4. Навіщо всім п’ятьом особам, яких назвали як підозрюваних, дестабілізація в Україні? Вони належали до якогось угрупування? В них була якась ідейна мета? Ними керували з Кремля чи з України? Що би їм дала дестабілізація? Адже дестабілізація не може бути кінцевою метою, вона створюється для реалізації якихось наступних дій, які, в умовах дестабілізації, простіше вчиняти.

Окремо зауважу, що незрозуміло, навіщо у цьому брифінгу брав участь президент. Втім, також слід звернути увагу, що президент давав міністру МВС півроку випробувального терміну. Ось-ось він спливає…

Анна Маляр, юрист-кримінолог, голова Центру правових та кримінологічних досліджень