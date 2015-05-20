СБУ заблокувала 14 мільйонів гривень банківських коштів ватажків бойовиків та "міністрів"

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Зупинено видаткові операції на рахунках, що належать самопроголошеним "міністрам" та "головам народної ради" терористів. У дев’яти вітчизняних фінансових установах на рахунках "голови ради міністрів", "міністра державної безпеки", "міністра транспорту", "міністра палива, енергетики та вугільної промисловості" інших підконтрольних терористам самозваних "посадовців" правоохоронці виявили понад 14 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що ці кошти призначалися для фінансування терористичної діяльності незаконних збройних формувань, організації антиукраїнських акцій, вербування найманців для участі у бойових діях проти сил АТО в Луганській і Донецькій областях.

Як зазначається, тривають заходи із викриття й ліквідування інших каналів фінансування тероризму, притягнення до відповідальності громадян, причетних до створення та діяльності терористичних організацій.