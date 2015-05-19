СБУ викрила міжнародну фінансову аферу путінського байкера "Хірурга" та менеджменту Forex Trend

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Читайте такожУлюблений байкер Путіна пояснив, за що "Нічні вовки" отримали мільйони від Кремля«Співробітники Служби безпеки України викрили протиправний механізм, через який російський байкер на прізвисько "Хірург" спільно з менеджментом двох фінансових компаній "Forex Trend" і ТОВ "Форекс тренд" привласнив кошти громадян України, Росії та країн СНД, частину з яких направив на фінансування терористів з "ДНР" та "ЛНР"», - повідомили у прес-центрі.

Співробітники СБ України під час обшуків у представників українських офісів компаній вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок, у тому числі і з використанням російських фінансових інструментів. Правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з файлами, в яких міститься інформація про незаконні фінансові операції, а також значну суму готівки у російських рублях і доларах США та пам’ятні нагороди ФСБ РФ: кортик і годинник.

Слідчими Служби безпеки України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.