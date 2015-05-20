В Одесі покажуть 110 відреставрованих фільмів "батьків кіно" братів Люм'єр

Про це повідомляє Телекритика з посиланням на прес-службу ОМКФ.

В добірку увійшли 110 унікальних картин, знятих піонерами кінематографу братами Люм'єр і операторами їхньої студії з 1895 по 1905 в різних країнах світу - від Франції до США та В'єтнаму. Цифровою реставрацією фільмів у форматі 4К протягом п'яти років займався Інститут Люм'єр в Ліоні (Франція).

«Ці фільми - безцінна культурна спадщина. Представляючи витоки історії кіно, вони при цьому є надзвичайно сучасними та актуальними. Крім того, це рідкісні хроніки, що зафіксували життя на рубежі 19-го і 20-го століть. Це велика честь для нас відзначити 120-й день народження кінематографа омажем великим братам Люм'єр» - прокоментував добірку програмний директора ОМКФ Антельм Відо.

Читайте такожВ Каннах відкрився Український національний павільйонДемонстрація цих фільмів у Одесі стане однією з перших після Канської презентації. 17 травня в Каннах триб'ютом братів Люм'єр відзначили ювілей кінематографа - 120 років з дня першого публічного сеансу в паризькому салоні «Гран кафе».

У Франції ретроспективний альманах супроводжував коментар генерального директора Каннського МКФ й директора Інституту Люм'єр Тьєррі Фремо. Спеціальними гостями події стали відомі брати-режисери: бельгійці Дарденни, італійці Тавіані і голови журі Каннського фестивалю - американці Коени.

Хронометраж кожної з чорно-білих короткометражок становить не більше 50 секунд. Фільми саме такої тривалості дозволяла створювати винайдена братами Люм'єр 120 років тому камера «Кінематограф», що згодом дала назву новому виду мистецтва. Серед хрестоматійних роликів таких, як «Вихід робітників з фабрики» і «Сніданок немовляти», були також вперше представлені невідомі роботи родоначальників кінематографа.

Нагадаємо, цьогоріч Одеський МКФ пройде з 10 по 18 липня.