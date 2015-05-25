Заручники на АЗС у Харківській області не поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на місці події повідомив журналістам начальник Харківського райвідділу міліції Володимир Кагадій. За його словами, злочинець висував різні вимоги - від виїзду за кордон до виїзду в так звану «ДНР». Володимир Кагадій підкреслив, що заручники не поранені «в нормальному стані, трохи пригнічені психологічно». Він додав, що мотив вчинку злочинця - борги.

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Володимир Кагадій зазначив, що зараз правоохоронці відпрацьовують інформацію про особу вбитого злочинця під час спільної операції силовиків, тому зараз рано говорити, чи був у нього досвід бойових дій. У свою чергу голова Харківської ОДА Ігор Райнін відзначив професійну роботу спецслужб.