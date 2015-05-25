Чоловік, який захопив заручників на Харківщині, вимагає коридор в зону АТО - журналіст
Чоловік, що застрелив двох людей і взяв у заручники ще трьох, вимагає дати йому коридор в зону АТО на непідконтрольну Україні територію.
Про це повідомив у Facebook журналіст Надзвичайних новин Слава Мавричев, який перебуває на місці подій.
"Стрілець і троє заручників сидять в машині, перед заправкою. Вимога злочинця - дати коридор в зону АТО на непідконтрольну України територію", - написав він.
Раніше Мавричев писав, що під'їзди до заправки заблоковано, а силовики кажуть тільки, що тривають переговори.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Люботині Харківської області невідомий чоловік застрелив з карабіну двох людей, після чого виїхав до селища Коротич, де на автозаправці захопив двох заручників.
Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, згаданий чоловік відкрив стрілянину після того, як приїхали описувати його будинок. Загинув один з двох понятих і хтось з перехожих чи осіб, які супроводжували судового виконавця.