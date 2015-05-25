Чоловік, який захопив заручників на Харківщині, вимагає коридор в зону АТО - журналіст

Про це повідомив у Facebook журналіст Надзвичайних новин Слава Мавричев, який перебуває на місці подій.

"Стрілець і троє заручників сидять в машині, перед заправкою. Вимога злочинця - дати коридор в зону АТО на непідконтрольну України територію", - написав він.

Раніше Мавричев писав, що під'їзди до заправки заблоковано, а силовики кажуть тільки, що тривають переговори.

Читайте такожСтрілянину та захоплення заручників у Харківській області вчинив чоловік, в якого мали відібрати будинок - ГеращенкоЧерез захоплення зловмисником заручників на автозаправній станції перекрита ділянка траси Київ-Харків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Люботині Харківської області невідомий чоловік застрелив з карабіну двох людей, після чого виїхав до селища Коротич, де на автозаправці захопив двох заручників.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, згаданий чоловік відкрив стрілянину після того, як приїхали описувати його будинок. Загинув один з двох понятих і хтось з перехожих чи осіб, які супроводжували судового виконавця.