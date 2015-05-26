Російський дипломат приїхав до затриманих спецназівців
17:46, 26 травня 2015Суспільство
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Завідувач консульським відділом посольства Росії в Україні Олексій Грубий відвідав двох затриманих спецназівців у київському госпіталі.
Російський дипломат відвідав затриманих ГРУшников / Фото УНІАН
Як стало відомо ТСН, в лікарні під час візиту консула введений особливий режим пропуску – машини ретельно перевіряють, не всіх пускають на територію.
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Зустріч із затриманими почалася близько 16:20 за київським часом, в палату російський дипломат зайшов в оточенні слідчих СБУ. Коментарів для преси Олексій Грубий перед зустріччю не давав, відвертався від камери.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міністерство закордонних справ повідомило про завершення узгодження з російською стороною процедурних питань допуску консулів посольства Росії до затриманих російських спецназівців.
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