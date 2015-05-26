Генпрокурор: людина повинна мати право на захист приватної власності зі зброєю

Про це він заявив в інтерв’ю «Голосу України», коментуючи реформу прокуратури.

«Я обстоюватиму прокуратуру, яка би захищала, перш за все, людей. Люди, а потім держава, бо держава це і є люди. У тому числі й приватну власність людини. До речі, на мій погляд, вона має бути чітко виписана в законодавстві, а людина повинна мати можливість захищати її, у тому числі й зі зброєю в руках. На жаль, у нас це не зроблено», - зазначив Шокін.

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За словами генпрокурора, він вніс до РНБО свої відповідні пропозиції, їх підтримали, в тому числі президент України.

«Ці пропозиції опрацьовуються, сподіваюся, що буде прийнято закон про зброю, реєстрацію, можливість її придбати і весь комплекс питань, що ними опікується МВС», - повідомляє прокурор.

Раніше УНІАН повідомляв, генпрокуратура встановила факти перешкоджання розслідуванню злочинів проти активістів Революції гідності з боку співробітників правоохоронних органів і відкрила кримінальне провадження.