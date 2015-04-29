Генпрокурор: правоохоронці перешкоджали розслідуванню вбивств на Майдані

Про це повідомив генеральний прокурор Віктор Шокін. За його словами, в рамках створення реєстру проваджень про злочини під час Революції гідності було встановлено факти перешкоджання розслідуванню в період 2014-го - початку 20125 року з боку представників правоохоронних органів (Генпрокуратури, МВС, СБУ), у тому числі навмисне знищення певних доказів.

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"Цей реєстр нам допоміг визначити, що не всі керівники правоохоронних органів діяли в межах повноважень, але й перешкоджали розслідуванню. Були вивчені і проаналізовані кримінальні провадження, і були встановлені факти перешкоджання посадовими особами Генпрокуратури, МВС, СБУ... У зв'язку з цим Генпрокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про службові злочини посадовими особами за ч. 3 ст. 365 ("перевищення влади або службових повноважень") працівниками правоохоронних органів", - сказав Віктор Шокін.

При цьому він не назвав конкретні прізвища, але зауважив, що кримінальне провадження відкрито за фактом події.

Також Віктор Шокін повідомив, що для розслідування цього кримінального провадження його наказом у ГПУ створено управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів.

За його словами, управління буде укомплектовано впродовж 2-3 днів. Воно буде складатися із трьох відділів, один з яких розслідуватиме злочини, скоєні працівниками прокуратури, інший – працівниками СБУ, третій - міліцією.

"Нам не завадить будь-яка посада, яку займав працівник у будь-якому правоохоронному органі, і стосовно них буде оголошено підозру", - запевнив Віктор Шокін, закликавши водночас усіх, кому відомі факти перешкоджання в розслідуванні злочинів проти активістів Майдану, факти знищення документів, доказів тощо, звертатися до Генпрокуратури.