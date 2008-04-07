У Макіївці чоловік убив брата і закопав на звалищі

У Макіївці Донецької області чоловік убив брата і закопав труп на сміттєвому звалищі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Макіївського міськуправління міліції, труп молодого чоловіка був виявлений у січні 2008 року, і внаслідок проведеної роботи криміналістів було розкрито злочин, скоєний ще в липні минулого року.

Убивство було скоєне в стані алкогольного сп`яніння: після розпивання спиртного молодший з братів почав ображати старшого і погрожувати фізичною розправою. У відповідь старший брат спочатку побив табуретом молодшого, а потім разом із сином своєї співмешканки виніс закривавлене тіло в сарай, де ножем у серце добив брата. Наступного дня вбивця, завантаживши труп у мішки, вивіз і закопав його на звалищі.