ЄБРР: Дніпропетровськ обраний як найважливіший на сході країни

Європейський банк реконструкції і розвитку сьогодні відкрив у Дніпропетровську офіційний офіс банку, який обслуговуватиме п`ять областей сходу України - Дніпропетровську, Харківську, Донецьку, Луганську і Запорізьку.

Як передає кореспондент УНІАН, офіс ЄБРР розташований у центрі Дніпропетровська в сучасному багатофункціональному комплексі «Міст-Сіті-Центр». В офісі постійно працюватимуть чотири співробітники на чолі з директором представництва Олегом ТРИКОЗОМ.

Коментуючи відкриття офісу, директор бізнес-групи ЄБРР у країнах Південної і Східної Європи Олів`є ДЕКАМП повідомив, що Дніпропетровськ обраний як найбільш важливий промисловий регіон України з високою часткою експорту.

При цьому О.ДЕКАМП підкреслив, що офіс ЄБРР, відкритий у Дніпропетровську, однаково працюватиме з чотирма іншими регіонами.

*** У Дніпропетровській області реалізуються проекти за участю ЄБРР на загальну суму близько 211 млн. євро.