На Луганщині співробітники СБУ запобігли незаконному вивезенню тепловоза до Росії

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, локомотив виробництва ПАТ "Луганськтепловоз" правоохоронці зупинили на контрольно-пропускному пункті в’їзду-виїзду, розташованому на залізничній станції "Переїзна". Тепловоз транспортувався з місця зберігання на тимчасово окупованій території до замовника з Російської Федерації.

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У сфальсифікованій супровідній документації вказано, що вартість тепловоза становить 80 млн російських рублів, хоча його ринкова ціна приблизно у чотири рази вища − близько 6 млн доларів США. Співробітники спецслужби у ході оперативно-розшукових заходів встановили, що кошти за тепловоз повинні були надійти на рахунки ПАТ "Луганськтепловоз", яке належить російській корпорації "Трансмашхолдинг". Луганське підприємство й досі не перереєструвалося на території, контрольованій українською владою, і сплачує "податки" терористам т. зв. "ЛНР".

Наразі тепловоз затримано, правоохоронці проводять оперативно-слідчі дії з документування протиправної діяльності.