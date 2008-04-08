Верховний Суд скасував рішення зборів акціонерів “Дніпроенерго”

Господарська палата Верховного Суду України задовольнила касаційну скаргу ВАТ «Бізнес-Інвест» на рішення Вищого господарського суду України і визнала незаконними всі рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» від 27 серпня 2007 року.

Про це УНІАН повідомив представник ДІК «Бізнес-Інвест» Олександр ВИННИЧЕНКО.

За його словами, зокрема, ВСУ скасував рішення ВГСУ, залишивши в силі рішення Апеляційного господарського суду Запорізької області, яким визнавалися незаконними рішення вищезазначених зборів акціонерів енергогенеруючої компанії.

О.ВИННИЧЕНКО підкреслив, що рішення ВСУ оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, акціонери «Дніпроенерго» на зборах 27 серпня 2007 року вирішили збільшити статутний фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тис. грн. у зв`язку з приєднанням до товариства ТОВ «Інвестиційне товариство» (входить в ДПЕК). Збільшення СФ має проводиться шляхом додаткового випуску 2 млн. 43 тис. 434 простих іменних акцій номіналом 25 грн.

В результаті цієї додаткової емісії ТзОВ «Донецька паливно-енергетична компанія» (ДПЕК) мала консолідувати 44,279% акцій ВАТ «Дніпроенерго». Проте досі відповідні зміни не внесені до реєстру акціонерів “Дніпроенерго”.

У 2007 р. рішення зборів акціонерів про збільшення СФ оскаржила ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнес-Інвест (міноритарний акціонер генкомпанії), який вважав, що його інтереси були порушені. Представники нинішнього уряду під час торішньої передвиборної кампанії також не раз заявляли, що при проведенні додаткової емісії на “Дніпроенерго” були порушені інтереси держави і рішення зборів акціонерів необхідно переглянути.

21 грудня 2007 року Запорізький апеляційний господарський суд визнав недійсними всі рішення зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» від 27 серпня 2007 року, зокрема й про збільшення статутного фонду.

Протилежна сторона оскаржила дане рішення суду. І 25 січня 2008 р. ВГСУ своєю ухвалою скасував рішення Запорізького апеляційного госпсуду, яким визнавалося незаконним збільшення СФ «Дніпроенерго».

Наприкінці січня 2008 р. ТОВ ДІК «Бізнес-Інвест» оскаржила у Верховному суді України постанову ВГСУ від 25 січня ц.р., що підтверджувало законність збільшення СФ «Дніпроенерго».

Верховний Суд України спочатку призначив розгляд касаційної скарги “Бізнес-Інвесту” на 19 лютого ц.р., утім засідання вже кілька разів переносилося.

4 березня ц.р. колегія суддів Господарської палати ВСУ прийняла рішення перенести розгляд касації ТзОВ “Бізнес-Інвест” на 8 квітня.

*** ВАТ "Дніпроенерго" - провідна енергогенеруюча компанія в Україні. Основний вид діяльності - виробництво електричної і теплової енергії. Компанія зареєстрована 14 липня 1995 р.

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8185 МВт (29,2% встановленої потужності всіх ТЕС України). Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВт.

До збільшення статутний фонд «Дніпроенерго» становив 98 млн. 99,95 тис. грн. Державі в особі НАК «Енергетична компанія України» належало 76,04% акцій компанії. Після додаткової емісії держпакет може скласти не менше 50%+1 акція.