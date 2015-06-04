Жителі Донбасу не повстануть найближчим часом проти терористів через страх – активіст

Про це під час запису телевізійної програми "Схід + Захід", яка буде транслюватися на каналі УНІАН-ТБ 6 червня о 17.00, заявив лідер всеукраїнського об’єднання "Народна довіра", бізнесмен з Луганщини Сергій Шахов.

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"Там люди жили Радянським Союзом, і люди хотіли Радянський Союз. І сподіватися - піднімуть якесь повстання, нереально найближчим часом, тому що там стоять російські війська", - сказав Шахов.

За його словами, люди мовчать, бо говорити щось погане про Росію, "ЛНР" і "ДНР" небезпечно.