Україна і Японія домовилися про кроки до спрощення візового режиму

Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе обговорили питання спрощення візового режиму для українців під час поїздок до Японії і домовились найближчим часом вжити заходів у цьому напрямі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час виголошення спільної заяви для представників засобів масової інформації з Абе, який перебуває в Україні з першим візитом в історії двосторонніх відносин між державами.

Читайте такожПорошенко доручив до 17 серпня виконати всі технічні завдання для отримання безвізового режиму з ЄС"Ми також предметно розглянули шляхи спрощення візового режиму для поїздок українських громадян до Японії і домовились, що вже найближчим часом здійснимо важливі кроки у цьому напрямі", - повідомив глава держави.