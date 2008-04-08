Лівія просить Україну надіслати гелікоптери

Україна та Лівія створять спільне підприємство для обслуговування вертольотів сімейства Мі-8 на території Лівії, повідомив голова правління ЗАТ "Українські вертольоти" Владимир ТКАЧЕНКО.

"Авіакомпанія "Українські вертольоти" підписала меморандум про співпрацю з Лівією зі створення спільного українсько-лівійського підприємства", - сказав він журналістам в Тріполі у вівторок.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ТКАЧЕНКА, завдання СП – створити в Лівії бази технічного обслуговування вертольотів Мі-8, де можна буде проводити їх ремонт, модернізацію і підготовку до ефективної роботи в Лівії та деяких регіонах Африки.

В.ТКАЧЕНКО відзначив, що лівійська сторона просила як перший крок направити продукцію ЗАТ "Українські вертольоти" для роботи в Лівії. За його словами, перша партія складе до 5 вертольотів, вони перевозитимуть пасажирів, вантажі і обслуговувати бурові установки по здобичі нафти і газу.

Глава правління ЗАТ "Українські вертольоти" також відзначив, що в ході переговорів піднімалося питання і про навчання лівійських пілотів та інженерно-технічного персоналу.