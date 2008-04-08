Дівчину засудили за вбивство гвалтівника

Мешканку Нижнього Тагілу, яка вбила насильника, засудили до шістьох місяців позбавлення волі. Як повідомляється на сайті прокуратури, дівчину визнали винною в перевищенні меж необхідної оборони. Відбувати покарання засуджена буде в колонії-поселенні.

За даними слідства, 1 липня 2007 року знайомий запросив 25-річну дівчину в гості. Вони разом випили, після чого чоловік почав приставати до гості. Діставши відмову, він кілька разів ударив жінку, після чого спробував її задушити. Опираючись, дівчина схопила кухонний ніж і ударила їм господаря квартири. Лезо потрапило в серце, внаслідок чого чоловік помер на місці.

Наголошується, що загиблий у минулому був судимий за вбивство жінки.

Лента.ру