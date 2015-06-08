На Вінниччині тривають командно-штабні навчання з питань територіальної оборони

Про це з посиланням на голову обласної державної адміністрації Валерія Коровія повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

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«Перший етап, який ми провели в частині підготовки, пройшов успішно. Задіяно 399 мобілізованих, - зазначив Коровій. - Для нас принципово важливо, щоб не тільки теоретично, на папері, а й на практиці показати скоординованість дій територіальних підрозділів, які розташовані на території Вінницької області. Думаю, що за підсумками побачимо, наскільки ефективно працює наша система територіальної оборони».

Голова облдержадміністрації відзначив, що такого роду масштабні навчання на теренах Вінниччини досі не проводилися, тому це також випробовування і для місцевих органів влади на базовому рівні: наскільки швидкою може бути взаємодія з військовими комісарами, прикордонним загоном, підрозділами, розташованими на території області.

За словами Коровія, проводиться також відповідна робота з населенням, у тому числі й інформування родин мобілізованих про те, що 12 червня, по звершенню навчань, військовозобов’язані повернуться додому.