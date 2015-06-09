Жителів 10-кілометрової зони навколо палаючої нафтобази евакуйовувати не будуть - Турчинов

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

Він підкреслив, що ситуація з пожежею на нафтобазі під Києвом знаходиться під повним контролем пожежників.

За словами Турчинов, голова Штабу з питань ліквідації пожежі, керівник Державної служби надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін щойно доповів йому, що пожежники вже перейшли до локалізації пожежі безпосередньо на території нафтобази.

"Небезпеки перекидання полум'я на військову частину та сусідню нафтобазу вже немає, тому Штаб прийняв рішення не проводити евакуацію людей з 10-кілометрової зони", - відзначили в РНБО.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Турчинов повідомив про відкриття кримінальної справи щодо незаконності розташування двох нафтобаз поруч з військовою частиною у Васильківському районі Київської області.

Увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого й 14 постраждалих.

Всього на нафтобазі розташовано 17 резервуарів з пальним.