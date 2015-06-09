Рятувальники почали прокладати до місця пожежі водогін для безперебійного постачання води

До місця пожежі на нафтобазі поблизу Василькова Київської області прокладають водогін для безперебійного постачання води.

Про це на брифінгу заявив голова ДСНС Микола Чечоткін.

Він запевнив, що пожежу буде ліквідовано за 12 годин.

"В ліквідації пожежі беруть участь пожежні розрахунки з Чернігова, Кіровограда, Черкас, Києва та області. На даний момент працює 30 чоловік і 45 одиниць техніки. Зараз ми додатково прокладаємо магістральну лінію для безперевної подачі води і почнемо потихеньку відтискати полум'я з тильної сторони бази", - сказав Чечоткін.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого й 14 постраждалих.

Проведено тимчасове відселення громадян з 2-км зони від межі пожежі.