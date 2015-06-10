До гасіння пожежі на нафтобазі під Києвом залучили два пожежні танки – ДСНС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін сьогодні на брифінгу.

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«Ми залучили один пожежний танк, який працював безпосередньо на території бази, та ще один танк, який зараз перебуває на території пожежної частини», - зазначив він, додавши, що «це два пожежні танки Міністерства оборони».

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі «БРСМ-Нафта» у Васильківському районі Київської області спалахнула увечері 8 червня. Відомо про п'ятьох загиблих і 12 постраждалих.

Під час гасіння пожежі на нафтобазі під Києвом вогнем знищено 10 одиниць техніки.

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що до ліквідації вогню на нафтобазі під Києвом задіють пожежні танки.

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Довідка УНІАН. Пожежний танк - гусенична пожежна машина, створена на основі танка Т-64 інженерами Харківського бронетанкового ремонтного заводу в 2010 році.

Основною сферою застосування пожежних танків є ліквідація полум'я у місцях з ускладненим доступом і на складах боєприпасів.

ГПМ-64 захищений з усіх боків від влучання осколків, що відкидає можливість ураження екіпажу або пошкодження ємності для води. Пожежний танк здатний не тільки доставляти воду до місця загоряння, але й автоматично гасити пожежі.

На даху танка встановлено спеціальний водомет, дальність подачі водяного струменя становить 100 метрів, площа гасіння від 200 до 250 квадратних метрів.