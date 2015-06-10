Гасити палаючу нафтобазу під Києвом будуть пожежні танки - Аваков

Про це на брифінгу на місці подій повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає УНІАН.

"Друге, на ранковому засіданні ми прийняли рішення, підключити сюди пожежні танки, тому вони зараз сюди підійдуть для того, щоб оцінити згорілу МНСну техніку, яка згоріла вчора, що полегшить підхід і роботу вогнегасників", - заявив Аваков.

За даними прес-служби МВС, пожежний танк - гусенична пожежна машина, створена на основі танка Т-64 інженерами Харківського бронетанкового ремонтного заводу в 2010 році.

Основною сферою застосування пожежних танків є ліквідація полум'я в місцях з утрудненим доступом і на складах боєприпасів.

ГПМ-64 захищений з усіх боків від попадання осколків, що виключає можливість ураження екіпажу або пошкодження ємності для води. Пожежний танк здатний не тільки доставляти воду до місця загоряння, але й автоматично гасити пожежі.

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На даху танка встановлено спеціальний водомет, дальність подачі водяного струменя становить 100 метрів, площа гасіння від 200 до 250 квадратних метрів.

Тим часом, епіцентр пожежі на нафтобазі під Києвом вже локалізовано. На нафтосховищі у Василькові повністю вигоріли вже 4 ємності з нафтопродуктами.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

В результаті пожежі загинули чотири людини: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих.