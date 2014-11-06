Європейський суд розглядає три позови України проти Росії

При цьому в історії Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) було всього 16 справ «держава проти держави», йдеться у статті Радіо Свобода.

Так, в Україні свого часу набула розголосу справ «Грузія проти Росії» після війни 2008 року. Тепер загальна кількість міждержавних позовів через три українські справи доведена до 19-ти. Як правило, розглядаються вони довго.

Як заявила в інтерв’ю Радіо Свобода урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Наталія Севастьянова, перша справа була подана 13-го березня цього року – за три дні до незаконного «референдуму» в Криму, адже вже відчувалося, що ситуація з правами людини в Криму погіршується.

Читайте такожДо затриманого в Криму українця застосовували методи каральної психіатрії - активіст"Україна вважала, що є загроза порушень через загрозу життю, а також загроза тортур і нелюдського поводження чи принижень. Таким чином ми звернулися до Європейського суду і він визнав, що в Криму є ризик порушень для громадян статей другої та третьої Конвенції (про захист прав людини та основоположних свобод) – права на життя, а також небезпека тортур та негуманного поводження", – каже Севастьянова телефоном з Женеви, де відбуваються слухання українського питання в Комітеті ООН проти тортур.

Друга справа «Україна проти Росії» стосується викрадення дітей-сиріт з Донбасу і вивезення їх до Росії у липні цього року. Та справа набула розголосу і дітей було повернуто.

Наталія Севастьянова пояснює: «Для того, аби створити якусь картинку на російському телебаченні, дітей-сиріт з дитячих будинків під дулами пістолетів вивозили на територію Російської Федерації без жодних належних документів. Ми одразу звернулися до Європейського суду, щоб той вказав Росії повернути дітей-сиріт негайно на територію України. Суд відреагував за кілька годин і діти були повернуті».

Читайте такожТерористи тримають у заручниках 90 дітей-сиріт віком до 4 роківЗа словами уповноваженої, Київ не відкликає цей позов, бо були ще кілька повторних спроб з боку сепаратистів і російських сил вивезти дітей-сиріт до Росії. Києву це болить, бо за її словами, діти-сироти є найбільш незахищеною категорією населення.

Третя справа «Україна проти Росії» стосується знову Криму, але прав окремої людини – сина лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва Хайсера.

Ця справа для України важлива, бо, на думку української сторони, може стати прецедентом для оскарження рішень кримських судів, які були українськими, а тепер вважають себе російськими і штампують рішення.

Читайте такожЛутковська звернулася до російського омбудсмена через вивезення в Росію сина Джемілєва«Вона буде прецедентом у більшості справ у майбутньому. Адже відомо, що ті суди, які наразі функціонують в Автономній республіці Крим, вони не є судами в розумінні міжнародного права. Адже це анексована нелегально територія і тамтешні судді – це колишні українські судді, які виносять рішення іменем Російської Федерації, а в кінці рішення ставлять печатку з тризубом України. Ці документи не мають правових наслідків в жодній цивілізованій країні світу окрім, мабуть, Російської Федерації», – каже Севастьянова.

Хайсер Джемілєв, який був під підозрою в причетності до однієї кримінальної справи, перебував у кримському СІЗО, але його вивезли до Краснодарського краю Росії з Криму.

Проти України жодна держава не подавала позовів до Європейського суду.