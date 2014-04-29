Справу сина Джемілєва повернули до прокуратури Криму

Як повідомляють Новости Крыма, за словами адвоката Хайсера Олександра Лісового, «зараз у розгляді справи виникла пауза через якісь помилки».

«Новин поки ніяких немає. Наскільки мені відомо, справу повернули 20 березня для усунення помилок. Чи буде розглянуто справу судом присяжних, і за якими законами взагалі – українськими чи російськими, – мені невідомо», – сказав адвокат.

Читайте такожДжемілєв бачить руку влади у визнанні його сина психічно здоровимПри цьому ще у лютому Лісовий заявляв, що справу буде розглянуто у Бахчисараї судом присяжних.

Як повідомлялося, у травні 2013 року Хайсера Джемілєва було затримано у Бахчисараї за підозрою у вбивстві. Нібито він чистив мисливську рушницю, і вона вистрілила. Куля потрапила у чоловіка, який працював в саду. Загиблим виявився далекий родич заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза - Февзі Едемов, який працював охоронцем у будинку Джемілєвих. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Як повідомляв УНІАН, Київський райсуд Сімферополя обрав Хайсеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Підозрюваного у червні 2013 року було поміщено у психіатричну лікарню в Сімферополі, щоб пройти судово-психіатричну експертизу, а потім знову переведено у СІЗО. Встановити ступінь його осудності медики не змогли. Апеляційний суд Криму в серпні ухвалив етапувати його до Києва для проходження експертизи. За словами Мустафи Джемілєва, його син у 2008 році лікував психічний розлад у клініці в Туреччині.